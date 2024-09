FIA past Marina Bay Street Circuit aan voor F1 GP Singapore

Het Marina Bay Street Circuit in Singapore zal aankomend weekend het decor vormen voor de achttiende Formule 1 Grand Prix van 2024. Het stratencircuit, dat al sinds 2008 op de F1-kalender staat, is al meerdere keren aangepast, en ook dit jaar zullen de coureurs weer op een ietwat aangepast circuit rijden in vergelijking met vorig jaar.

Het Formule 1-circus reist alweer voor de vijftiende keer af naar het Marina Bay Street Circuit in Singapore. Het circuit is echter niet meer hetzelfde in vergelijking met de eerste editie van de race, die in 2008 werd verreden. Zo werd de lay-out vanaf 2013 behoorlijk veranderd. Vanaf dat jaar nam het circuit afscheid van de befaamde 'Singapore Sling' chicane.

En ook vorig jaar vond er een grote verandering plaats. Normaliter doken de coureurs na de rechts-links combinatie - die ook wel werd aangeduid als bocht zestien en zeventien - onder de tribunes door via een links-rechts combinatie (bocht 18 en 19), maar dit veranderde vanaf vorig jaar. In 2023 werden deze vier bochten namelijk verwijderd en kwam er een recht stuk voor in de plaats. Deze moest voor meer inhaalacties zorgen.

Extra DRS-zone

Dit jaar vindt er ook een wijziging plaats, maar niet aan de lay-out van het circuit. Er is namelijk een vierde DRS-zone bijgekomen op het Marina Bay Street Circuit. Deze DRS-zone komt tussen bocht veertien en zestien, het rechte stuk dat sinds vorig jaar onderdeel is van het stratencircuit. De andere DRS-zones zullen dus gewoon blijven bestaan. Deze bevinden zich richting bocht één, bocht zeven en bocht veertien. Door deze extra DRS-zone is het Marina Bay Street Circuit nu samen met Albert Park het enige circuit op de F1-kalender met vier DRS-zones.

De FIA hoopt met deze aanpassing meer inhaalacties mogelijk te maken op het circuit waar inhalen toch vaak als 'lastig' bestempeld wordt.