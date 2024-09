Vader Perez opgenomen in het ziekenhuis met hartproblemen

De vader van Sergio Perez is opgenomen in het ziekenhuis. Hij bekeek de Azerbeidzjaanse Grand Prix vanuit zijn huis in Mexico, maar daar ging het mis. Inmiddels lijkt het weer goed te gaan met de Mexicaanse politicus en steun en toeverlaat van Perez.

Antonio Perez Garibay is een kleurrijke verschijning in de paddock. De vader van Red Bull-coureur Sergio Perez moedigt hem altijd vol passie aan en hij spreekt regelmatig zijn vertrouwen in zijn zoon uit. Volgens Mexicaanse media werd hij afgelopen weekend opgenomen in het ziekenhuis. Perez Garibay werd bewusteloos in zijn badkamer gevonden en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Daar bleek dat hij een pre-infarct had.

Het incident vond volgens de PR-afdeling van de politicus plaats rond het moment dat zijn zoon crashte in Bakoe. Perez vocht in de slotfase om de podiumplaatsen met Carlos Sainz, maar ze vlogen samen de muur in. Perez Garibay laat vanuit het ziekenhuis aan Mediotiempo weten wat er precies aan de hand is: "Alles gebeurde na het ongeval. De schok van de crash kan dit veroorzaakt hebben. Ze controleren nu mijn hart om te zien waarom ik ben flauwgevallen." Volgens Mediotiempo maakt Perez Garibay het momenteel goed en mag hij waarschijnlijk vandaag nog naar huis.