Villeneuve ziet 'sombere' Verstappen: "Hij is niet zo strijdlustig"

Max Verstappen en Red Bull Racing beleven momenteel een zware periode in de Formule 1. Ze kunnen niet langer meevechten om de overwinningen en de problemen zijn groot. Jacques Villeneuve ziet dat het een grote impact heeft op Max Verstappen, hij stelt dat de regerend wereldkampioen niet zo strijdlustig meer is.

Verstappen kan dit jaar voor het vierde seizoen op rij wereldkampioen worden. In de voorgaande drie jaren kon hij vaak domineren, of vocht hij om de podiumplaatsen. Dit jaar is alles anders, en zijn de problemen bij Red Bull enorm groot. In Azerbeidzjan worstelde hij met zijn stuiterende RB20. Hij werd met een beetje geluk vijfde, maar dat kwam vooral door de crash van Sergio Perez en Carlos Sainz.

Enkelvoudig wereldkampioen Jacques Villeneuve was in Bakoe aanwezig in de paddock als analist van Sky Sports. Hij zag dat er iets aan de hand was bij Verstappen. Bij Sky Sports legde de Canadees uit wat hem opviel: "Max klinkt de laatste tijd best somber. Hij is niet zo strijdlustig. Hij vecht er niet meer zo hard voor, we horen hem zelfs amper over de boordradio. Er is echt iets veranderd. Hij weet dat hij al een hele tijd niet meer heeft gewonnen. Hij weet dat de wagen niet zo goed is als hij wil." Villeneuve zag ook dat Perez in Bakoe sneller was dan Verstappen: "Zijn teamgenoot was veel sneller, dat is een heel rare situatie."