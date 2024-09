Norris ziet Ferrari als grootste titelrivaal McLaren

Het team van McLaren nam afgelopen weekend in Azerbeidzjan de koppositie in het constructeurskampioenschap over van Red Bull. De Oostenrijkse renstal is ver teruggezakt, en McLaren richt zich op het winnen van de titel. Lando Norris denkt dat ze vooral rekening moeten houden met Ferrari.

Red Bull heeft een aantal zware races achter de rug waarin ze definitief zijn ingehaald door de concurrentie. In Bakoe verloren ze de leiding in het constructeurskampioenschap aan McLaren. De renstal uit Woking staat nu op 476 WK-punten en Red Bull heeft een achterstand van twintig punten. Het team van Ferrari heeft ook geen grote achterstand. De Scuderia volgt met 425 WK-punten, en ze doen dus nog mee in de strijd om de constructeurstitel.

Boost

McLaren-coureur Lando Norris houdt Ferrari dan ook in de gaten. De Britse coureur legde in Bakoe aan Sky Sports uit dat hij Ferrari in de gaten houdt: "Toen we deze drie races ingingen, wisten we dat Ferrari onze grootste uitdager zou zijn. Ze vormen de laatste tijd een sterk team, met Carlos en Charles. Het zijn twee jongens die uitstekend presteren en ons onder druk zetten. De pole position van Charles in Bakoe en zijn zege in Monza geven hen een enorme boost."

Grootste concurrent

McLaren gaat er alles aan doen om de constructeurstitel binnen te slepen. De voorsprong op Red Bull is niet zo heel groot, maar Norris houdt vooral rekening met Ferrari: "Ze presteren op dit moment uitstekend en momenteel lijken ze onze grootste concurrent te zijn. Als je kijkt vanuit het oogpunt van de constructeurs, dan maken we ons nu meer zorgen over Ferrari dan over Red Bull."