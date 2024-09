Perez en Sainz ontlopen straf na flinke crash in Bakoe

De stewards hebben een besluit genomen over de crash tussen Carlos Sainz en Sergio Perez. De twee coureurs crashten in de slotfase en daarbij zagen ze allebei een podiumplek in rook opgaan. Ze wezen naar elkaar, maar de stewards hebben geen straf uitgedeeld.

Perez en Sainz gingen vol de strijd met elkaar aan nadat Charles Leclerc terugzakte met bandenproblemen. Het gevecht was snel voorbij toen ze elkaar raakten en de muur in vlogen. Ze moesten zich melden bij de stewards, maar dat leverde geen straffen op. Uit het document van de stewards blijkt dat geen van de coureurs een rare stuurbeweging maakte. De stewards hebben de racelijnen tijdens eerdere rondjes bekeken, en dat liet zien dat er niets vreemds aan de hand was. Ze beoordelen het als een race-incident en delen geen straf uit.