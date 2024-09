Vasseur wijst na incident naar Perez: "Checo had genoeg ruimte aan de linkerkant"

Carlos Sainz en Sergio Perez waren in ronde 50 van de 51 verwikkeld in een felle strijd om P3. De twee coureurs gingen zij-aan-zij het rechte stuk op richting bocht drie, maar nog voordat ze bij die bocht gearriveerd waren, ging het mis en crashten ze. Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur wijst na de race naar de ruimte die Perez had aan de linkerkant.

Carlos Sainz en Sergio Perez zijn elkaar in Bakoe meermaals tegengekomen. Nadat de Spanjaard gevaarlijk in de weg zat tijdens VT2, was het in VT3 Perez die de Ferrari-rijder hinderde. Tijdens de Grand Prix leken ze elkaar niet meer tegen te gaan komen, nadat de top drie - bestaande uit Piastri, Leclerc en Perez - meer dan veertien seconden weg was gereden bij de rest. Sainz, rijdend op P4, was echter later gestopt en reed met versere banden toch nog richting de podiumplaatsen. Nadat Perez in ronde 50 bij het ingaan van bocht één een inhaalpoging op Leclerc zag mislukken, werd hij in ronde 50 gepasseerd door Sainz, die inmiddels was aangesloten bij Perez en Leclerc.

De Spanjaard had echter een slechte exit uit bocht twee, waardoor Perez weer naast hem opdook. Het leek een heerlijk gevecht te gaan worden om P3, maar contact tussen de twee maakte daar resoluut een einde aan. Beide mannen vlogen midden op het rechte stuk tussen bocht twee en drie de betonnen muur in, waarna het Red Bull-kamp direct naar Sainz wees.

De Ferrari-coureur gaf zelf aan niks fout te hebben gedaan en wordt nu gesteund door zijn teambaas die wijst naar de ruimte die Perez op links nog over had. "Eerlijk gezegd is het voor mij lastig om een duidelijk mening te hebben [over het incident, red.], want ik heb het incident pas één keer gezien", vertelt de Frédéric Vasseur tegenover Viaplay. "Ik had het gevoel dat het ze het rechte stuk zij-aan-zij begonnen, en ze wilden allebei de slipstream van Charles [Leclerc, red.] hebben die voor hen reed. Maar Checo had genoeg ruimte aan de linkerkant, terwijl Carlos geen ruimte meer had aan de rechterzijde. Het is jammer dat het zo moest eindigen."

Uiteindelijk besloten de stewards dat zowel beide coureurs fout zaten, en werd er geen straf uitgedeeld.