Sainz zag crash niet aankomen: "Weet zeker dat ik niets verkeerd deed"

Carlos Sainz verlaat Bakoe met lege handen. De Spaanse Ferrari-coureur vocht in de slotfase om de podiumplekken, maar hij vloog samen met Sergio Perez de muur in. Sainz baalde, maar hij is van mening dat hij geen schuld heeft aan de flinke crash. De stewards waren het met hem eens en deelden geen straf uit.

Sainz leek geen uitzicht te hebben op een podiumplaats. De Spanjaard reed rond met een aardige achterstand op de top drie. Toen zijn teamgenoot Charles Leclerc in de slotfase terugviel met bandenproblemen, ontstond er een gevecht met Sergio Perez. Sainz leek als winnaar uit de bus te komen, maar hij had niet door dat Perez zo goed als naast hem reed. Ze raakten elkaar en vlogen vol de muur in.

Risicovol

Perez was van mening dat Sainz de crash heeft veroorzaakt. De Spanjaard kan zich daar niet in vinden en hij sprak zich uit bij Sky Sports: "Allereerst, ik ben blij dat Checo en ik in orde zijn. Nadat ik Checo had ingehaald in bocht 1 en na een gevecht met Charles in bocht 2, was er onverwachts contact. Ik weet eerlijk gezegd nog steeds niet hoe het kon gebeuren. Ik maakte geen risicovolle beweging richting Checo. We crashten en dat was dat."

Onschuldig

De stewards besloten het incident te onderzoeken, maar deelden geen straf uit. Perez weet zeker dat hij geen schuld heeft aan de crash en dat Sainz de veroorzaker is. Sainz heeft daar een andere mening over. Hij schuift de schuld dan ook van zich af: "Ik weet niet zeker wat de uitkomst van het onderzoek zal zijn, maar ik weet dit keer voor honderd procent zeker dat ik niets verkeerds heb gedaan en dat ik niet agressief was. Maar goed, we gaan het zien."