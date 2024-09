Perez wijst naar Sainz na harde crash

Sergio Perez kende een geweldig weekend in de straten van Bakoe. Toch gaat hij met lege handen naar huis, want in de slotfase crashte hij met Carlos Sainz. Perez was zwaar teleurgesteld en hij stelde dat de schuld van dit incident bij Sainz lag. De stewards gaan daar echter niet in mee.

Perez reed vrijwel de hele race rond op de derde plaats. Hij kwam heel dicht bij raceleiders Oscar Piastri en Charles Leclerc, maar hij kon de aanval niet openen. Toen Leclerc terugviel met bandenproblemen, belandde Perez in een duel met de Monegask en diens Ferrari-teamgenoot Carlos Sainz. Sainz en Perez gaven elkaar weinig ruimte en ze schoven keihard de muur in. Hiervoor moeten ze zich melden bij de stewards. Die besloten echter geen straf uit te delen.

Perez hield geen blessures over aan de crash. Hij was zwaar teleurgesteld, en hij baalde van het feit dat hij een goed resultaat als sneeuw voor de zon zag verdwijnen. Bij Sky Sports sprak hij zich uit: "Het is heel erg jammer dat dit is gebeurd. Ik weet even niet wat ik moet zeggen, want dit kostte heel veel punten. Het is een ramp voor het kampioenschap. We hadden dit weekend zeker goed kunnen scoren." Perez is van mening dat de crash niet zijn schuld was: "Naar mijn mening bewoog Carlos te snel naar de zijkant om de tow van Charles te pakken. Het was een gevalletje van op het verkeerde moment op de verkeerde plek. Dit resulteerde in een enorme crash."