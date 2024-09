Horner wijst Sainz aan als schuldige van late crash, ontwijkt vraag over Verstappen

De Grand Prix van Azerbeidzjan was er een om snel te vergeten voor het team van Red Bull. Max Verstappen had totaal niet de snelheid en werd uiteindelijk slechts vijfde, terwijl Sergio Perez, nadat hij meestreed om de overwinning, uiteindelijk in de betonnen muur eindigde na contact met Carlos Sainz. Red Bull-teambaas Christian Horner baalt en wijst Sainz als schuldige aan.

Sergio Perez kon lang meestrijden om de overwinning in Bakoe, maar leek na een geweldig staaltje banden sparen van Oscar Piastri uiteindelijk genoegen te moeten nemen met P2. Daarvoor moest hij afrekenen met Charles Leclerc, en dat probeerde hij in ronde 50 bij het ingaan van bocht één. De man uit Guadalajara leek die inhaalactie te gaan voltooien, maar Leclerc besloot niet op te geven. De Monegask remde laat en duwde Perez naar buiten, waardoor teamgenoot Carlos Sainz ook meteen voorbijging aan de Mexicaan. Perez had echter wel een betere exit uit bocht twee, waardoor de Mexicaan en de Spanjaard op het rechte stuk richting bocht drie weer naast elkaar kwamen te rijden. Dit leidde vervolgens tot contact, waarna beide coureurs samen hard de betonnen muur in doken.

Horner wijst Sainz als schuldige aan

Als Red Bull-teambaas Christian Horner na de race wordt gevraagd naar het incident, weet hij wel wie de schuldige is. “Ik zag net de herhaling terug en Carlos stuurde naar links”, vertelt de Brit tegenover Viaplay. “Er is enorm veel schade. Het was ook een enorme crash. Het kost ons onwijs veel punten. Niet alleen cruciale punten die Checo misloopt [voor het rijderskampioenschap, red.], maar ook lopen we veel punten mis voor het constructeurskampioenschap”, aldus de balende teambaas.

Verschil Verstappen en Perez

Terwijl Sergio Perez vooraan vocht voor de podiumplaatsen, leek Max Verstappen slechts zevende te gaan worden. Dit werd dan nog P5 door de crash van Sainz en Perez, maar de Nederlander had totaal niet de snelheid van zijn teamgenoot en finishte zelfs achter zijn als vijftiende gestarte titelrivaal, Lando Norris.

Als Horner na afloop van de race gevraagd wordt hoe het kan dat Verstappen zo veel langzamer was dan Perez, ontwijkt de Brit deze vraag, en schakelt hij snel door naar de pech van Perez. “We moeten gaan onderzoeken wat de verschillen in de set-up waren”, verklaart de 50-jarige teambaas. “Maar Checo had deze race kunnen winnen vandaag. Hij was erg ongelukkig met Albon, die hem erg veel tijd kostte. Daarna reed Lando [Norris, red.] ook nog in de weg. Was dat niet het geval geweest, hadden we undercut op Oscar [Piastri, red.] kunnen voltooien, en dan hadden we kunnen winnen. Maar dat is niet gebeurd. Helaas werd hij ook nog in de muur gereden door Carlos [Sainz, red.]”, besluit Horner.