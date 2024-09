Racewinnaar Piastri haalt opgelucht adem na bloedstollende strijd

Oscar Piastri won in Azerbeidzjan zijn tweede race uit zijn Formule 1-loopbaan. De Australische McLaren-coureur reed een foutloze race, versloeg Charles Leclerc na een zenuwslopend duel en bezorgde het team de koppositie in het constructeurskampioenschap. Na afloop was Piastri heel erg tevreden.

Piastri begon de race op de tweede startplaats naast polesitter Charles Leclerc. De Monegask behield de leiding bij de start, maar in de twintigste ronde greep Piastri de leiding. In de rondes die volgden probeerde Leclerc de leiding terug te pakken, maar dit was onmogelijk. Piastri verdedigde als een ervaren rot, en in de laatste rondjes hoefde hij nergens meer voor te vrezen. Dit kwam mede door de Virtual Safety Car die de baan op werd gestuurd na de crash van Carlos Sainz en Sergio Perez.

Na de race vierde Piastri een klein feestje met zijn monteurs. Nadat hij iedereen in een papajakleurig shirt een highfive had gegeven, meldde hij zich bij interviewer van dienst Günther Steiner: "Ik probeerde hij de start van de race de leiding te pakken, maar toen ik uit de DRS viel had ik de pace niet. Na de pitstop had ik het gevoel dat we extra grip hadden en moest ik ervoor gaan. Ik wist dat als ik het niet zou doen aan het begin van de stint, dat het dan nooit zou lukken. Ik ging voor een gewaagde actie, maar het lukte en ik moest alles geven. Toen hij uit de DRS verdween wat het iets relaxter, maar hier is geen enkel rondje rustig." Piastri was tevreden met zijn prestaties: "Dit is zeker één van de beste races uit mijn loopbaan."