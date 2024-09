Marko bevestigt: Line-up VCARB 2025 wordt na GP Singapore bekendgemaakt

Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft bevestigd dat de line-up van het Visa Cash App RB F1 Team voor 2025 na de Grand Prix van Singapore bekend zal worden gemaakt. Hij wil echter nog niet ingaan op namen.

Na de Grand Prix van Singapore zal Red Bull de coureurs die in 2025 voor VCARB gaan rijden bekendmaken. Dat heeft Red Bull-adviseur Helmut Marko tegenover Viaplay bevestigd. De Oostenrijker zei op de vraag of er al wat besloten is omtrent het tweede zitje bij VCARB: "We hebben een idee, dus wacht maar tot Singapore. Het is nog september en dan hebben we een duidelijk beeld. Daar zal duidelijk worden wat er gaat gebeuren", aldus de man uit Graz.

Het lijkt er dus op dat het gaat om de aankondiging van de teamgenoot van Yuki Tsunoda, aangezien de Japanner zijn contract in juni tot en met eind 2025 verlengde bij VCARB. Het is natuurlijk ook nog mogelijk dat Tsunoda doorgeschoven kan worden naar Red Bull Racing ten koste van Sergio Pérez, maar dat is op dit moment pure speculatie.

Ricciardo, Lawson of Hadjar?

Maar mocht de 24-jarige coureur uit Sagamihara bij VCARB blijven, is het de vraag wie zijn teamgenoot zal worden. Het lijkt te gaan tussen Daniel Ricciardo en Liam Lawson. Ricciardo begon dit jaar erg moeizaam, maar heeft zich vanaf de Grand Prix van Canada teruggevochten, waardoor hij nu regelmatig sneller is dan teamgenoot Tsunoda. Het is echter de vraag of het team ervoor gaat kiezen om hem nog een jaar in de VCARB te laten zitten. Dan lijkt Lawson de logische vervanger van de achtvoudig Grand Prix-winnaar. De Nieuw-Zeelander viel vorig jaar al in voor Ricciardo toen hij een handbreuk had opgelopen door een crash in Zandvoort. Lawson maakte toen veel indruk.

Een andere mogelijkheid is Isack Hadjar, die momenteel in de Formule 2 verwikkeld is in een strijd om het kamioenschap. De red Bull-junior heeft al meerdere malen in de opstapklasse laten zien dat hij wel degelijk talent heeft, en misschien valt de keuze van VCARB wel op hem.

Lawson is dé favoriet

Al lijkt Lawon wel echt dé grote favoriet te zijn. Marko had eerder al tegenover de Oostenrijkse krant 'Kleine Zeitung' verteld dat de Nieuw-Zeelander "volgend jaar zeker in een van onze auto's zal rijden". Bovendien testte hij eerder al een RB20, wat werd beschouwd als een soort 'auditie' voor het Red Bull-zitje naast Verstappen. Uiteindelijk hield Red Bull vast aan Sergio Pérez, die het 2024-seizoen mocht afmaken bij Red Bull en daarna zou het team pas een beslissing gaan maken voor 2025.

Na de Grand Prix op het Marina Bay Circuit in Singapore zullen we dus meer weten!