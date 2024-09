Dag 3 in Bakoe: De nummer 1-coureur(s) van McLaren

Gisteren werd op het circuit van Bakoe de Azerbeidzjaanse Grand Prix verreden. Het werd een race vol met spannende gevechten en met een winnaar van McLaren. De Britse renstal nam de leiding in het constructeurskampioenschap over, maar het vraagstuk over de nummer 1-coureur bleef doorsudderen.

Bij het team van McLaren weigerde men maandenlang een nummer 1-coureur aan te wijzen. Het was niet nodig volgens hen, en het was belangrijk dat de coureurs vrij mochten racen. Lando Norris en Oscar Piastri moesten zich wel aan een paar regeltjes over sportief gedrag houden. In Monza werd duidelijk dat deze afspraken luisteren naar de naam 'papaja rules'. Ze werden in Italië niet helemaal nageleefd, want in de eerste ronde werd Norris daar door Piastri teruggedrongen naar de derde plaats. De Australiër reed na die actie aan de leiding van de race.

Voor McLaren was het de aanleiding om de teamregels te heroverwegen. Ze vechten immers voor beide wereldtitels, en Norris maakt de grootste kans op de wereldtitel. Hij staat tweede in het wereldkampioenschap en hij heeft al aangetoond dat hij het gevecht met Max Verstappen aandurft. Vlak voor de start van het raceweekend in Azerbeidzjan nam McLaren dan ook een groot besluit: ze gingen een nummer 1-coureur aanwijzen. Norris had de beste kans op de wereldtitel, dus hij zou een beetje voordeel krijgen.

Nuance

Teambaas Andrea Stella en CEO Zak Brown brachten het nieuws allebei naar buiten. Stella deed dat op een genuanceerde manier in een interview met de BBC, terwijl Brown in Amerika te gast was in de podcast van Dale Earnhardt jr. Stella stelde dat het moment in de eerste ronde in Monza de aanleiding was voor dit verregaande besluit. Dit soort dingen wilde hij niet meer zien, en Norris zou iets meer voordeel gaan krijgen. Het teambelang moest op één staan, maar het was ook weer niet de bedoeling dat Piastri ging rondrijden als de waterdrager. Beter gezegd: Norris is de kopman, maar Piastri mag ook heus voor zijn kansen gaan.

Het genuanceerde verhaal bereikte Bakoe en op de mediadag liet Norris al snel weten dat hij niet echt een nummer 1-coureur was. Het grote publiek zag dat natuurlijk anders. Norris was de kopman, dus iedereen hield hem in de gaten. Na een miscommunicatie met de FIA over gele vlaggen ging het op zaterdag al mis voor 'kopman' Norris. Hij viel af in Q1 en zijn 'rechterhand' Piastri noteerde de tweede tijd.

Tactische teamorder

Voor Norris werd het een lastige opgave om in te lopen op titelrivaal Max Verstappen, al dacht de Nederlander daar anders over. McLaren besloot Norris te laten starten op de harde band, waardoor hij een tactisch voordeel had. Terwijl al zijn concurrenten naar binnen doken voor vers rubber, bleef Norris langer doorrijden. McLaren maakte gebruik van hem, door hem te vragen om Sergio Perez op te houden. Op deze manier kon Piastri een pitstop maken zonder te worden ingehaald door de Mexicaan. Het was een begrijpelijke call, maar het was ook ietwat vreemd. Norris was aangewezen als kopman, maar nu reed hij eventjes in dienst van Piastri.

Het was een sterk staaltje 'papaja rules, want Stella had benadrukt dat het teambelang altijd op één stond. De hulp van Norris bleek goud waard. Perez kon niet vechten met Piastri, en de Australiër kon dat op zijn beurt wel doen met raceleider Charles Leclerc. Met een gewaagde actie haalde hij de Monegask in, en reed hij naar de zege. Norris richtte zijn blik ondertussen op Verstappen. Hij ging de strijd aan, maakte zijn pitstop, vocht zich terug en haalde Verstappen weer in.

De zon voor McLaren ging nog meer schijnen toen Perez en Carlos Sainz elkaar uit de race reden. Perez lag op podiumkoers, maar hij pakte nu een kostbare nulscore. Aangezien Verstappen bleef steken op de vijfde plaats, kon McLaren de koppositie in het constructeurskampioenschap overnemen van Red Bull. Ze hebben nu een voorsprong van twintig punten, en daarmee laten ze zien dat racen in het teambelang werkt.

Symbool

Het aanwijzen van Norris als nummer 1-coureur lijkt dan ook meer symbolisch te zijn. Hij staat het dichtst bij Verstappen in het wereldkampioenschap, en het is geen geheim dat hij soms worstelt met zijn zelfvertrouwen. Deze status kan hem iets meer zelfvertrouwen geven, en misschien werkt het wel. In de race ging hij dapper de strijd aan met Verstappen en kwam hij als winnaar uit de bus. McLaren heeft nu een nummer 1-coureur, maar het teambelang is eigenlijk de kopman. De tactiek helpt, want het teambelang op één zetten heeft er nu voor gezorgd dat ze daadwerkelijk op één staan. Met een sterke Piastri en een snelle Norris kan die nummer 1-positie zomaar tot Abu Dhabi worden vastgehouden.