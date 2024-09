"Verstappen wil voor Norris finishen: "Hij heeft wél een snelle auto"

Max Verstappen kende een tegenvallende kwalificatie in Azerbeidzjan. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur kon niet verder komen dan de zesde tijd. In de race heeft hij een helder doel voor ogen: voor Lando Norris finishen. Hij is pessimistisch, want hij stelt dat Norris wél een snelle auto heeft.

Verstappen kende een betere kwalificatie dan Norris. De Britse McLaren-coureur had last van een probleem met een gele vlag en dat zorgde ervoor dat hij slechts de zeventiende tijd reed, door de diskwalificatie van Pierre Gasly schuift hij één plekje op. Hij viel af in Q1, en hij zal een inhaalrace moeten gaan rijden. De McLaren lijkt zich echter wel thuis te voelen op het circuit van Bakoe, want Oscar Piastri noteerde de tweede tijd in de kwalificatie.

Stuiteren

Verstappen weet dat ook. Hij kampte in de kwalificatie met de gevolgen van een niet werkende set-up en na afloop was hij duidelijk in gesprek met De Telegraaf: "Onze auto stuitert als een gek. Je moet daardoor zo precies zijn tijdens een rondje. Het kleinste detail wordt afgestraft. Ik denk niet dat ik had kunnen vechten voor de pole position. Charles Leclerc was denk ik te snel, maar ik had wel tweede kunnen staan. Maar goed, daar staan we niet. Het belangrijkste is dat we voor Lando finishen."

Norris

Norris start ver achter Verstappen, maar er kan van alles gebeuren in de straten van Bakoe. Verstappen maakt zich vooral zorgen over het gestuiter waar hij veel last van had tijdens de kwalificatie: "De auto's zijn in de openingsfase zwaarder, omdat we meer benzine aan boord hebben. Naarmate de race vordert zal dat probleem terugkeren. Lando zal ook ongetwijfeld naar voren komen. Hij heeft wél de beschikking over een snelle auto."