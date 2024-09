Horner baalt na gemiste kans: "Was gewoon een rommelige Q3"

Max Verstappen en Sergio Perez leken, na een sterke Q2, een goede kans te maken op de pole position in Azerbeidzjan. Echter, verliep het laatste deel van de kwalificatie opnieuw verschrikkelijk voor Red Bull. Perez werd vierde, terwijl Verstappen de zesde tijd noteerde. Christian Horner zag zijn team dan ook een 'rommelige' Q3 beleven.

Voorafgaand aan de kwalificatie was er bij Red Bull Racing de hoop dat het team na een aantal lastige races eindelijk weer mee kon vechten om de pole position. Het Bakoe City Circuit moest het decor gaan vormen voor de eerste Red Bull-pole sinds de GP van Oostenrijk, maar het team uit Milton Keynes kwam van een koude kermis thuis. Nadat Verstappen en Pérez er met een eerste en derde tijd nog goed bij zaten in het tweede deel van de kwalificatie, ging het in Q3 volledig mis, zo zag ook teambaas Christian Horner.

"Het was gewoon een rommelige Q3", concludeert de 50-jarige Brit tegenover Sky Sports. "De balans in Q2 leek erg goed te zijn. Max was toen erg blij met de balans. Helaas was die [de balans, red.] er niet op de laatste twee setjes banden. Dus we moeten gaan kijken waarom dat zo was.'"

Ook de teamgenoot van de Nederlander, Sergio Perez, had een lastig laatste deel van de kwalificate. De coureur met de meeste overwinningen in Azerbeidzjan maakte een foutjes, waardoor hij een plek op de eerste startrij kon vergeten. "Checo had een lock-up aan het einde van de eerste sector, wat hem ongeveer twee tienden kostte. Ik denk dat er voor hem ook een betere ronde in had gezeten", stelt Horner, die ondanks een vierde en zesde startplaats optimistisch is voor de race van zondag. "Maar het is een baan waarop je kan inhalen, dus deze startposities zijn niet zo slecht. Ik denk dat we hier nog nooit een pole position hebben gehad, en helaas konden we daar vandaag geen verandering in brengen."