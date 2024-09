Sainz kan leven met P3: "Ben hier vaak niet de beste versie van mezelf"

Carlos Sainz heeft zich als derde gekwalificeerd voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. Hij moest vier tienden toegeven op zijn teamgenoot Charles Leclerc die met de pole aan de haal ging. De Spanjaard kan echter wel leven met P3.

Carlos Sainz moet het hele weekend al tijd toegeven op teamgenoot Charles Leclerc. De Monegask, die altijd sterk is in Bakoe, was ook tijdens de kwalificatie telkens een aantal tienden sneller in vergelijking met de Spanjaard. Toch wist de 29-jarige rijder uit Madrid, die wel vier tienden moest toegeven op polesitter Leclerc, zijn bolide in Q3 op P3 te zetten.

Is hij tevreden met zijn prestaties? "Ja, ik denk dat we een solide kwalificatie hadden", vertelt de drievoudig Grand Prix-winnaar tegenover F1.com. "We hadden over het algemeen een solide dag met beide bolides. Ik denk dat we ons in een goede positie hebben geplaatst voor morgen. Ik ben nooit 100% geweest hier, want het is een circuit waar ik altijd erg veel moeite heb. P3 is een goede uitgangspositie voor morgen, en mijn racepace was gisteren erg sterk. Morgen is er veel om voor te vechten."

Wisselende baanomstandigheden

Voor de coureurs was het ook een lastige kwalificatiesessie, want door de ondergaande zon veranderde de baanomstandigheden tijdens de sessie flink. Zo was de baantemperatuur bij het ingaan van Q3 opeens vijf graden lager in vergelijking met het tweede deel van de kwalificatie. Dit was volgens Sainz een voordeel voor Ferrari. "Ja, de baan veranderde veel. We kregen steeds meer greep toen de baan afkoelde en de zon onderging. Het ging daardoor vooral over jezelf aanpassen. Ik vond iets bij het ingaan van Q3, waardoor ik wat meer vertrouwen kreeg. Het was niet de beste ronde die ik gereden heb, maar het was in ieder geval genoeg voor een plek in de top drie", aldus de Madrileen.

"Niet de beste versie van mezelf"

Ondanks het feit dat de Ferrari-coureur naar eigen zeggen wat vond bij het ingaan van Q3, kwam hij een tiende tekort om Piastri te pakken. Had dat er wel ingezeten volgens de Spanjaard? "Als ik iets sneller was geweest, was het mogelijk geweest. Maar het is ook Bakoe en ik ben hier vaak niet de beste versie van mezelf. Ik heb er vertrouwen in dat ik dat morgen wel kan zijn."