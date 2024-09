Perez ontvangt waarschuwing na blokkeren Sainz

Sergio Perez en Carlos Sainz moesten zich na afloop van de derde vrije training weer bij de stewards melden. Perez reed in de weg op het moment dat Sainz bezig was met een snelle ronde. De stewards hebben snel een besluit genomen over dit opvallende incident.

Gisteren moesten beide coureurs zich ook melden bij de stewards, maar toen waren de rollen omgekeerd. Sainz ontving op vrijdag een waarschuwing voor het blokkeren van Perez, en nu heeft de Mexicaan een waarschuwing ontvangen. In de derde vrije training moest Sainz hard remmen toen hij de Red Bull van Perez op zijn pad vond. De stewards vonden het geen direct gevaarlijke situatie, dus ze vonden een waarschuwing in dit geval genoeg.