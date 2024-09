Hamilton wijst naar favorieten: "Wij zitten ook in dat gevecht"

Lewis Hamilton kende een goede eerste dag in Bakoe. Op het circuit in de straten van de Azerbeidzjaanse hoofdstad zag hij er snel uit in de eerste twee vrije trainingen. Na afloop van de sessie stelde Hamilton dat hij had genoten, maar hij wilde zichzelf nog niet als favoriet aanwijzen.

Hamilton kende een foutloze vrijdag op het Baku City Circuit. De zevenvoudig wereldkampioen was sneller dan zijn teamgenoot George Russell, die wel met de nodige problemen kampte. In de eerste vrije training noteerde Hamilton de tweede tijd op slechts 0,313 seconden van Max Verstappen. In VT2 moest Hamilton genoegen nemen met de derde tijd, maar was hij 0,066 seconden langzamer dan nummer 1 Charles Leclerc. Het was geen slecht resultaat, en dat weet Hamilton ook.

Vliegende start

Na afloop van de tweede vrije training meldde hij zich dan ook goedgemutst in de mediapen. Voor de camera van F1 TV keek hij terug op zijn vrijdag in Bakoe: "Het was een hele goede dag, ik heb er echt van genoten. We hadden een vliegende start, en we bleven stappen zetten met onze set-up. Voor de verandering voelde het niet zo dat we soms een stapje terug moesten zetten. We konden het steeds verder opbouwen, en elke verandering was een stap vooruit. Ik weet niet hoe mijn longrun was vergeleken met anderen, maar we konden daarin niet te veel rondjes rijden."

Favorieten

Hamilton wil de favorietenrol niet op zich nemen. De Britse zevenvoudig wereldkampioen wijst naar de andere teams, maar ziet wel genoeg aanknopingspunten: "Red Bull lijkt wel behoorlijk snel te zijn, net als Ferrari, maar we zitten ook ongeveer in dat gevecht. Ik weet niet of ik een kans maak op de zege. Op zo'n dag weet je niet met hoeveel brandstof iedereen rijdt. Na de derde vrije training, en vooral de kwalificatie, weet altijd iedereen een stap te zetten, en wij kunnen dat niet. We hebben in ieder geval lang niet altijd een stap kunnen zetten in die sessies."