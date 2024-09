Sainz ontvangt waarschuwing na incident met Perez

De stewards hebben snel een beslissing genomen over het incident tussen Carlos Sainz en Sergio Perez in de tweede vrije training. Het was duidelijk dat de schuld bij Sainz lag, maar de stewards hebben besloten slechts een waarschuwing uit te delen aan hem.

Sainz en Perez kenden een angstig moment aan het einde van de tweede vrije training. Perez was bezig met een snelle ronde, terwijl Sainz rustig rondreed. In de razendsnelle derde sector leek Sainz niet goed op te letten en stuurde hij net de richting op waar Perez reed. De Mexicaan kon hem nog net ontwijken en hij reageerde woedend. Als ze elkaar hadden geraakt, was het een zwaar ongeluk geweest.

De stewards hebben Sainz, Perez en hun teams gesproken over het moment. Tijdens de gesprekken gaf Sainz eerlijk toe dat hij Perez zag aankomen en dat het team hem had gewaarschuwd. Volgens Sainz gingen er allerlei meldingen af in zijn auto, waardoor hij het moment helemaal verkeerd inschatte. De stewards stellen dat Sainz te laat reageerde, Perez gaf aan dat hij alles goed in de gaten had waardoor het moment nooit echt gevaarlijk werd. De stewards besloten daarom het regelboek te volgen en ze deelden een waarschuwing uit.