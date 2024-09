Teleurstelling bij Norris: "Komen echt flink tekort"

Het team van McLaren kende geen sterke vrijdag in de straten van Bakoe. De concurrentie was veel sneller en ze liepen tegen een aantal probleempjes aan. Lando Norris was na afloop van de tweede vrije training dan ook allesbehalve tevreden met zijn prestaties.

McLaren arriveerde in Azerbeidzjan als de absolute topfavoriet. De Britse renstal heeft een aantal sterke weekenden achter de rug en ze kunnen dit weekend Red Bull passeren in het constructeurskampioenschap. Als ze dat willen doen, dan moeten ze snelheid gaan zoeken. In de eerste vrije training kwamen Lando Norris en Oscar Piastri namelijk niet verder dan de vierde en zesde tijd. Norris werd in de weggereden in VT2 waardoor hij het moest doen met de zeventiende tijd, zijn teamgenoot Piastri eindigde als vijfde.

Achterstand

Na afloop van de tweede vrije training meldde een redelijk teleurgestelde Lando Norris zich bij de media. Voor de camera van F1 TV sprak hij zich uit: "We komen echt flink tekort. Ik moet veel te hard pushen om een goede rondetijd te kunnen rijden. Waar Oscar stond, is een goede weergave van hoe we ervoor staan. Als we echt het perfecte rondje rijden, dan komen we nog wel in de buurt, maar ik weet zeker dat de andere teams ook marge hebben. We moeten dus nog veel vinden om eerlijk te zijn. Mercedes, Ferrari en Red Bull zijn heel erg aan elkaar gewaagd, en dan is er een gat van drie of vier tienden tot ons, dus we hebben echt veel werk te doen."

Concurrentie

De verwachtingen waren vooraf de trainingen zeer hoog, maar McLaren stelde eigenlijk een beetje teleur. Met die bewering kan Norris echter niet zoveel: "Er zijn meer dan genoeg circuits geweest waar we niet snel zijn, maar mensen willen graag geloven dat we overal snel zijn. Dat is echter niet zo. We hebben het tot nu toe heel erg goed gedaan, en de andere teams hebben het niet goed gedaan. We hebben het beter gedaan dan andere teams."