Sainz en Perez naar stewards na schrikmoment in VT2

Carlos Sainz en Sergio Perez moeten zich na afloop van de tweede vrije training melden bij de stewards in Azerbeidzjan. Dit naar aanleiding van een spannend moment aan het einde van deze sessie. Voor Ferrari en Sainz kan dit een staartje gaan krijgen.

Perez was in de slotfase van de tweede vrije training bezig met een snel rondje, maar daar was Sainz zich niet van bewust. In de razendsnelle derde sector reed hij langzaam en zag hij te laat dat Perez eraan kwam. De Mexicaan kon de Ferrari nog maar net ontwijken, en daarmee voorkwam hij een verschrikkelijk ongeluk. De stewards noteerden het moment, maar nu hebben ze toch besloten een onderzoek in te stellen.