Verstappen sluit toekomstige Aston Martin-stap niet direct uit

Het team van Aston Martin maakte eerder deze week bekend dat ze Adrian Newey hebben vastgelegd. Met Newey halen ze een topontwerper binnen, en teambaas Mike Krack zette meteen ook de deur open voor Max Verstappen. De Nederlander wil nu nog niet aan een overstap naar Aston Martin denken.

Verstappen en Newey werkten jarenlang samen bij het team van Red Bull Racing. Toen Newey in mei bekendmaakte dat hij Red Bull ging verlaten, baalde Verstappen als een stekker. Het was dan ook niet vreemd dat Verstappens naam in verband werd gebracht met Aston Martin toen dat team Newey presenteerde. In Bakoe maakte Aston Martin-teambaas Mike Krack direct gebruik van de situatie en stelde hij dat de deur voor Verstappen altijd openstaat.

Sportief

In Azerbeidzjan werd Verstappen gevraagd naar de overstap van Newey. De Nederlandse regerend wereldkampioen reageerde sportief bij Motorsport.com: "Adrian en ik hebben een goede relatie. Ik wist natuurlijk al dat het eraan zat te komen en ik heb hem een berichtje gestuurd. Ik ben blij voor hem, het is een nieuwe uitdaging. Ik heb altijd gezegd dat ik Adrian liever in ons team had gehouden, maar op een bepaald moment kun je dingen niet meer terugdraaien. Dan moet je gewoon blij zijn voor iemand dat die een nieuwe uitdaging aangaat. Ik weet dat Stroll volop pusht om Aston Martin tot een succes te maken en dan is het natuurlijk logisch dat hij Adrian er graag bij heeft."

Flirten

Ook de woorden van Krack kwamen ter sprake. De Aston Martin-teambaas flirtte openlijk met Verstappen, maar de Nederlander wil daar nu nog niet aandenken. Toch wil hij de deur niet direct dichtgooien: "Ik heb op dit moment hele andere zorgen en problemen. Aan die dingen bij Red Bull besteed ik momenteel veel aandacht en daar werk ik echt hard aan. Misschien is dat andere iets om in de toekomst over na te denken, maar nu niet." Verstappen weet ook niet zeker of Aston Martin nu aantrekkelijker wordt voor topcoureurs: "Ik heb natuurlijk met Adrian gewerkt en ik ken hem ook goed als persoon. Ik weet wat hij kan en eerlijk gezegd denk ik dat iedere coureur wel graag met Adrian zou willen samenwerken. Dus ja, in dat opzicht misschien wel."