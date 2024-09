Norris zwakt kopmanschap af: "Oscar helpt alleen als het echt nodig is"

Het team van McLaren heeft deze week een belangrijke beslissing genomen. Teambaas Andrea Stella maakte namelijk bekend dat ze Lando Norris hebben uitgekozen als kopman. De Brit is blij met de keuze, maar in Bakoe ontkent hij dat alle focus nu op hem komt te liggen.

McLaren weigerde dit seizoen een nummer 1-coureur uit te kiezen. Bij de Britse renstal vonden ze dat Norris en Oscar Piastri gewoon mochten vechten met elkaar, en dit zorgde soms voor onhandige situaties. Aangezien Norris en McLaren allebei nog kans maken op de titel, besloot men de knoop door te hakken. Teambaas Andrea Stella maakte in een interview met de BBC bekend dat Norris nu eventjes de kopman is.

Intentie

In Bakoe kreeg Norris direct de kans om op dit nieuws te reageren. De Britse coureur reageerde trots in gesprek met de internationale media: "Het gaat goed, ik ben heel dankbaar. Oscar vecht echter nog steeds voor zijn eigen race en hij blijft zijn eigen ding doen. Het kan zijn dat er dit seizoen geen moment komt dat hij me moet helpen. Het is meer dat Oscar me gaat helpen als het echt nodig is, maar hij begint nog steeds aan iedere sessie met de intentie om voor zichzelf te vechten."

Zeges

Norris stelt dus dat Piastri niet de hele tijd in dienst van hem hoeft te rijden. Gevraagd in welke situaties dat wel het geval is, geeft Norris duidelijk antwoord: "Over het algemeen voor lagere posities. Als hij voor de overwinning vecht en de zege echt verdient, dan verdient hij de zege. Er zijn eerder ook al beslissingen geweest waar we in het openbaar niets over hebben gezegd. We hebben nu verteld wat je heel graag wilde horen, niets anders. We hebben altijd goed samengewerkt als een team. Er is nu een iets betere structuur en intern hebben we een afspraak gemaakt over welke posities en in welke scenario's we gaan wisselen. Oscar kan me helpen, maar als hij een betere kwalificatie en race afwerkt en kan winnen, dan heeft hij het beter gedaan."