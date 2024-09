Liberty Media verklaart MotoGP-interesse Hamilton

Formule 1-eigenaar Liberty Media kent een opvallend jaar. De Amerikanen kondigden een aantal maanden geleden immers aan dat ze ook de MotoGP gaan kopen. Dit zorgde direct voor interesse van Lewis Hamilton, en volgens Liberty-topman Greg Maffei is dat heel erg logisch.

Liberty Media werd in 2017 officieel eigenaar van de Formule 1. Onder leiding van de Amerikanen groeide de populariteit van de sport en kwamen er veel opvallende deals tot stand. Netflix werd toegelaten tot de paddock voor een documentairereeks en momenteel wordt er zelfs een Hollywood-film opgenomen op de circuits. Eerder dit jaar werd bekend dat Liberty Media ook de MotoGP wil gaan overnemen, en dat biedt kansen.

Er werd bijvoorbeeld gesproken over een gezamenlijk raceweekend van beide sporten, en Lewis Hamilton werd in verband gebracht met de koop van het MotoGP-team van Gresini. De Brit bevestigde dat nieuws twee maanden geleden. Liberty Media-topman Greg Maffei legt deze interesse nu uit bij een bijeenkomst van Goldman Sachs: "We hadden bij de bekendmaking van het nieuws direct mensen aan de telefoon die zeiden dat ze een team wilden kopen. Eén van die mensen was Lewis Hamilton. Waarom? Ze zagen wat er in de Formule 1 gebeurde en nu wilden ze volgen. We hadden direct grote distributeurs die betrokken wilden zijn. Ik moest vertellen dat we eerst de goedkeuring van de EU nodig hebben. Zodra we dat hebben, zou ik graag willen praten."