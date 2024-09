Strijdvaardige Norris wil vol de aanval openen in Bakoe

Lando Norris en McLaren willen het momentum in de Formule 1 vast blijven houden. Aankomend weekend in Bakoe willen ze weer gaan toeslaan. Norris reist met zeer veel zelfvertrouwen af naar Azerbeidzjan en hij wijst naar de kansen in beide wereldkampioenschappen.

Norris en McLaren profiteren van het feit dat het team van Red Bull Racing in een flinke vormdip zit. Norris heeft in de afgelopen weken een groot aantal sterke races gereden, en hij komt steeds dichterbij Verstappen in het wereldkampioenschap. De Brit heeft nu 241 WK-punten verzameld, terwijl Verstappen 303 punten achter zijn naam heeft staan. In het constructeurskampioenschap zijn de verschillen nog kleiner, en kan McLaren dit weekend de koppositie pakken ten koste van Red Bull.

Norris reist met veel zelfvertrouwen af naar het stratencircuit in Bakoe. De Britse coureur spreekt zich uit in de preview van zijn werkgever McLaren: "Het was geweldig om in de laatste Europese race van het seizoen op het podium te staan, het was ons twaalfde podium op rij. Ik heb samen met mijn engineers naar de performance in Monza gekeken, en we hebben uitgezocht wat we beter kunnen doen. Dat geldt voor het team, maar ook voor mij. Ons doel is helder. Ik vertrouw erop dat het team zich blijft verbeteren en blijft doorwerken. Met beide kampioenschappen op tafel, zijn we vastberadener dan ooit. Ik ben trots op het team en ik kan niet wachten om te zien wat we dit weekend kunnen doen."