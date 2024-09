Perez wil scoren in Bakoe: "Teameffort nodig om terug te keren"

Na een teleurstellende Italiaanse Grand Prix gaat men bij Red Bull op zoek naar eerherstel. Ook Sergio Perez wil beter gaan presteren, en dat moet in Bakoe gaan gebeuren. Volgens de Mexicaan is er in de fabriek hard gewerkt om een oplossing te vinden voor de problemen.

Red Bull heeft een aantal zware races achter de rug. De performance valt tegen en McLaren staat op het punt ze in te halen in het constructeurskampioenschap. In Azerbeidzjan wil Red Bull nu een stap in de goede richting gaan zetten. Voor Sergio Perez is het de geschikte plek voor revanche. De Mexicaan schreef de race vorig jaar op zijn naam en ook in 2021 kwam hij als winnaar over de streep.

Reflectie

Perez stelt dat Red Bull hard heeft doorgewerkt om de huidige problemen op te lossen. Hij denkt dat het team het goed heeft gedaan, zo stelt hij in zijn vooruitblik: "We hebben een goede periode met reflectie en werk achter de rug sinds de laatste race in Monza. Max en ik zijn op de fabriek geweest om met het team te werken en ervoor te zorgen dat we de oplossing vinden voor de problemen die we ervaren met de prestaties van de auto."

Vertrouwen

Perez blijft positief en hij denkt dat Red Bull nu de goede weg is ingeslagen. De Mexicaan heeft dan ook veel zin in de race in de straten van Bakoe: "Er is een teameffort voor nodig om terug te keren op de plek waar we thuishoren en je ziet iedere dag in Milton Keynes en op de baan dat dit ons heeft samengebracht. We vertrouwen erop dat we de goede kant opgaan. Bakoe is altijd een leuk circuit en ik houd ervan om daar te racen. Stratencircuits passen bij mijn stijl en ik houd ervan om mezelf te testen op dit soort circuits. Het wordt interessant om te zien hoe de RB20 daar reageert. De trainingen worden vooral heel belangrijk voor ons. Daarna draait het erom dat we alles wat we over de auto hebben geleerd in de praktijk gaan brengen."