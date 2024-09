Steun voor Schumacher: "Heeft de potentie om succesvol te zijn"

Mick Schumacher droomt nog altijd van een comeback in de Formule 1. De kans is echter klein dat de Duitser ergens een zitje kan vinden. Schumacher krijgt veel steun, ook Franz Tost stelt nu dat Schumacher ergens een zitje moet krijgen in de koningsklasse.

Schumacher reed in 2021 en 2022 in de Formule 1 voor het team van Haas. Hij wist echter niet te schitteren en hij reed heel veel schade. Nadat hij zijn zitje verloor, vond hij een baantje als reservecoureur bij het team van Mercedes. Dit jaar combineert hij die rol met een zitje bij het Hypercar-team van Alpine. Hij aasde op een F1-zitje bij Alpine, maar hij verloor de concurrentiestrijd van Jack Doohan. Ook het team van Williams koos niet voor hem toen ze een vervanger van Logan Sargeant zochten.

De Duitser kreeg veel steun. Zijn oom Ralf Schumacher raadde teams aan om naar Mick te kijken, maar geen enkele renstal volgde dat advies op. Voor 2025 zijn er bijna geen stoeltjes meer vrij. Voormalig AlphaTauri-teambaas Franz Tost is van mening dat Audi serieus moet kijken naar Schumacher. In gesprek met het Duitse Sky wijst Tost naar het verleden van Schumacher: "Daar heeft hij goede prestaties geleverd. Hij heeft het kampioenschap in de Formule 3 en de Formule 2 gewonnen. Mick won ook veel wedstrijden. Hij heeft dus de potentie om succesvol te zijn in de Formule 1. Alleen moet je ook de mogelijkheden daartoe krijgen."