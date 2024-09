Hamilton weigert te denken aan pensioen: "Het is niet normaal geworden"

Lewis Hamilton is een van de oudste coureurs van het huidige Formule 1-veld, maar hij denkt nog niet aan stoppen. De zevenvoudig wereldkampioen heeft voor 2025 een contract bij Ferrari op zak, en hij verklaart dat hij zijn helm pas aan de wilgen hangt als hij een speciaal gevoel kwijtraakt.

Lewis Hamilton is al sinds 2007 actief in de Formule 1, maar een racepensioen zit er nog lang niet in. Hamilton tekende begin dit jaar een sensationele deal bij Ferrari voor de komende jaren. Dit seizoen maakt hij nog af bij Mercedes, maar volgend jaar wandelt hij op zijn veertigste voor het eerst door de poorten van het Ferrari-hoofdkwartier in Maranello. Het startveld van de Formule 1 wordt steeds jonger, maar Hamilton weigert te stoppen.

Kick

Hij haalt nog altijd veel lol uit het rijden in de koningsklasse van de autosport. In gesprek met de internationale media legt Hamilton uit welk gevoel voor hem belangrijk is: "Als ik word vastgegespt in de auto en de motor wordt gestart, dan krijg ik altijd hetzelfde sprankelende gevoel van binnen. Als ze dan de bandenwarmers weghalen en je de pitstraat inrijdt, richting bocht 1 en de eerste ronde rijdt, dan krijg ik altijd een enorme kick. Er zijn zoveel momenten waarop ik mezelf knijp dat ik dit nog steeds mag doen. Ik zou graag willen dat jullie het allemaal kunnen ervaren."

Gevechtsvliegtuigen

Hamilton weet heel goed op welk moment hij wel zou stoppen met racen. Zodra hij geen speciaal gevoel meer heeft bij het besturen van de wagen, gaat hij denken aan iets anders: "Dat is waarschijnlijk de reden dat ik nog steeds race. Het is niet zo normaal geworden, dat ik het niet meer voel. Als ik het niet meer zou voelen, zou dat echt klote zijn en zou ik iets anders gaan doen. Ik zou gevechtsvliegtuigen moeten besturen ofzo, om maar een beetje in de buurt te komen van dat gevoel."