Leclerc tempert hoge verwachtingen voor Bakoe

Ferrari is sterk uit de zomerstop gekomen. Het Italiaanse team kende een uitstekende race in Zandvoort en tijdens de thuisrace in Monza werd er met Charles Leclerc zelfs gewonnen. De Monegask denkt echter niet dat de Scuderia in Bakoe de favoriet zal zijn en waakt voor al te hoge verwachtingen.

Voor de zomerstop kende Ferrari een matige periode. Het team kwam in Spanje met nieuwe updates, waaronder een nieuwe vloer, die Ferrari tijdwinst op moest gaan leveren. Echter, zorgde dit nieuwe onderdeel er juist voor dat de SF-24 in snelle bochten meer ging stuiteren, waardoor de Ferrari-bolide op circuits als Barcelona-Catalunya, de Red Bull Ring, Silverstone en Spa-Francorchamps niet lekker uit de verf kwam. Daarop bracht het Italiaanse team naar de doubleheader Zandvoort-Monza nieuwe updates mee die het stuiterprobleem moesten gaan verhelpen. Dit resulteerde in twee sterke race, waarin Charles Leclerc op P3 eindigde tijdens de GP van Nederland, en in Monza voor de ogen van de uitzinnige Tifosi zelfs met de winst aan de haal ging.

Diezelfde Leclerc tempert nu echter wel de verwachtingen voor de race van aankomend weekend in Bakoe, waar McLaren volgens hem nog altijd dé favoriet zal zijn. "Ik weet het niet, maar ik denk dat ons pakket behoorlijk goed werkte op een circuit als Monza. Of dat voor de rest van het seizoen ook zo zal zijn, dat betwijfel ik. Ik denk nog steeds dat McLaren de favoriet is, maar we hebben zeker een stap voorwaarts gezet en Bakoe is een mooi circuit voor mij. Ik hou van dit circuit en ik ben er in het verleden heel competitief geweest, dus wie weet kunnen we daar weer iets speciaals bereiken", vertelt de 26-jarige Ferrari-coureur tegenover de Internationale media.

Singapore

De inmiddels zevenvoudig Grand Prix-winnaar denkt dat Ferrari nog altijd een achterstand op McLaren en Red Bull heeft op de meeste circuits, maar ziet ook een Grand Prix die wel eens goed bij de huidige SF-24 kan gaan passen. "Singapore zou misschien een sterk circuit voor ons kunnen zijn. Op de andere circuits heb ik nog steeds het gevoel dat we een stap achter McLaren en Red Bull staan. Maar we hebben op Monza gezien dat we op gelijke hoogte kunnen komen met McLaren, als we alles perfect doen. Ik denk dat de upgrade ons op Monza in sommige opzichten heeft geholpen om hetzelfde tempo te hebben als zij", besluit de Monegask.