Audi heeft geen zin in vergelijkingen met Red Bull

Audi en Red Bull Racing zitten in 2026 in hetzelfde schuitje. Allebei verschijnen ze dan voor het eerst aan de start met een eigen krachtbron. Bij Audi willen ze daar helemaal niet over nadenken. Topman Mattia Binotto blijft vooral naar zijn eigen manschappen kijken.

Audi stapt in 2026 in de Formule 1. Ze nemen in dat jaar het team van Sauber over en de verwachtingen zijn hoog. Opvallend genoeg bevinden ze zich dan in precies dezelfde situatie als Red Bull Racing. De Oostenrijkse renstal kende in de afgelopen jaren veel successen, maar in 2026 beginnen ze aan een nieuw hoofdstuk. Ze hebben hun eigen motorenproject Red Bull Powertrains opgericht en samen met Ford gaan ze motoren ontwikkelen.

Audi en Red Bull kunnen op dat gebied dus met elkaar worden vergeleken. Audi's Chief Operating en Chief Technical Officer Mattia Binotto laat aan de internationale media weten dat hij hier geen zin in heeft: "Ik kan niets zeggen over Red Bull, omdat ik me uiteindelijk allen op onszelf kan richten. Wat ik kan zeggen? Het is een enorme opgave. Maar ik denk dat het voor Audi één van de belangrijkste is. Om te gaan rijden met onze eigen Power Unit is een belangrijk onderdeel van het project. Het is een belangrijk onderdeel van onze doelstellingen om niet alleen een chassisfabrikant te zijn die een kampioenschap wint, maar om een volledige fabrikant te zijn."