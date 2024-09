Andrea Stella wijst in kwestie rond teamorders naar 'investering' van Piastri

Lando Norris heeft nog altijd een goede kans om Max Verstappen te verslaan in het rijderskampioenschap, maar de Brit ondervindt nog wel eens hinder van teamgenoot Oscar Piastri. McLaren wil echter niets weten van teamorders, al herinnert teambaas Andrea Stella de Australiër er nu wel aan dat hij bij het helpen van Norris 'investeert in zijn eigen toekomst bij het team'.

Lando Norris heeft, ondanks een achterstand van 62 punten, een goede kans om Max Verstappen te verslaan in de strijd om de rijderstitel in 2024. De rijder uit Bristol beschikt momenteel over de snelste bolide op de grid, terwijl Red Bull Racing en Verstappen erg worstelen met de RB20. Tijdens het Grand Prix-weekend in Italië leek Norris weer een flinke slag te kunnen slaan in de achterstand op Max Verstappen. De Brit kwalificeerde zich namelijk op pole, terwijl de Nederlandse Red Bull-rijder niet verder kwam dan P7.

De 24-jarige McLaren-rijder kende bovendien een goede start vanaf P1 en had zijn teamgenoot Oscar Piastri achter hem, waardoor het er rooskleurig uitzag voor Norris. Echter, besloot zijn Australische teamgenoot hem richting de tweede chicane aan te vallen, waardoor Norris in de eerste ronde niet alleen de leiding kwijtraakte, maar zelfs terugviel naar de derde positie. Het duo eindigde uiteindelijk op P2 en P3, achter winnaar Charles Leclerc.

'Investering'

Terwijl Verstappen als zesde over de finish kwam en acht punten pakte, verzamelde zijn titelrivaal slechts acht punten meer. Dat had echter veel meer kunnen zij als Norris de winst had gepakt in Noord-Italië. Het team uit Woking besloot hun coureurs echter te laten racen, waarna er veel kritiek werd geuit op het Britse team. In de nasleep van de race gaf McLaren-teambaas Andrea Stella aan dat Norris de voorkeur zou krijgen in de resterende races als het gaat om de titelstrijd. De Italiaan is van mening dat wanneer Piastri zijn teamgenoot helpt om kampioen te worden, hij ook in zichzelf 'investeert'.

"Ik denk dat de dingen die we tegen Oscar zeggen verstandig zijn en volgens de principe van eerlijkheid gaan. Want als je je teamgenoot steunt bij het winnen van het kampioenschap, is dat een grote stimulans", aldus de McLaren-teambaas tegenover de Internationale media. "Het is een voordeel, een grote stimulans voor het hele team, zelfs als hij de andere coureurs is, want we mogen niet vergeten dat Oscar pas midden in zijn tweede seizoen formule 1 zit. De toekomst is voor Oscar en hij moet ervoor zorgen dat wanneer het de tijd is om te steunen, de steun die hij aan het team of aan Lando geeft, een investering is."