Binotto blij met komst Wheatley: "Voor mij heel belangrijk"

De voorbereidingen van Audi op hun komst naar de Formule 1 zijn in volle gang. Mattia Binotto moet leiding geven aan het project en hij is direct hard aan de slag gegaan. Hij is dan ook heel erg blij met de komst van aanstaand teambaas Jonathan Wheatley.

Audi maakte in 2022 bekend dat ze vanaf 2026 gaan deelnemen aan de Formule 1. Over anderhalf jaar nemen ze het team van Sauber over en ze willen aan de start verschijnen met de best mogelijke mensen. Voormalig McLaren-teambaas Andreas Seidl en Oliver Hoffmann hadden de leiding over het project, maar in de zomer werden ze aan de kant geschoven. Audi stelde voormalig Ferrari-teambaas Mattia Binotto aan als de nieuwe Chief Operating en Chief Technical Officer.

Wheatley

Eén van Binotto's eerste wapenfeiten was het aantrekken van Jonathan Wheatley. De Brit is nu nog de sportief directeur van Red Bull Racing en bij Audi zal hij de taak van teambaas op zich gaan nemen. In een exclusief interview met de media-afdeling van de Formule 1 laat Binotto weten blij te zijn met de komst van Wheatley: "Het is geweldig om iemand als Jonathan binnen te hebben, we weten hoe goed hij is en we kunnen zijn verleden. Voor mij was het belangrijk dat Jonathan als teambaas verantwoordelijk is voor de race-activiteiten, want we denken dat het het beste is om de verantwoordelijkheden te verdelen."

2030

Audi neemt het team van Sauber over, maar de Zwitserse renstal presteert momenteel niet sterk in de Formule 1. Binotto reageert realistisch als hij wordt gevraagd naar wanneer Audi succesvol kan zijn: "Het is iets wat we intern bespreken om de juiste doelstellingen op te stellen. Maar als je kijkt naar het verleden in het de Formule 1 en de successen van de teams, dan duurt het ten minste vijf tot zeven jaar om het op te zetten. Je kan zeggen dat 24 plus 7 2031 is, maar ik denk niet dat het gebeurt voor 2030. Dit geldt voor teams die al heel competitief zijn. We beginnen met een stapje achterstand, want we beginnen met onze Power Unit letterlijk van nul. We weten hoe groot deze uitdaging is."