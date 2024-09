"Domenicali gooit deur dicht voor extra Amerikaanse Grand Prix".

De Formule 1 is in de afgelopen jaren steeds populairder geworden in de Verenigde Staten. Er staan inmiddels drie races op Amerikaanse bodem op de kalender, en er gaan geruchten rond over nieuwe races. Volgens Formule 1-CEO Stefano Domenicali is dat echter onzin.

De Formule 1 heeft er lang moeite mee gehad om voet aan wal te krijgen in de Verenigde Staten. Het succes van de Netflix-serie 'Drive to Survive' zorgde er echter voor dat de interesse in de sport groeide. Dat was ook te zien op de kalender, want naast Austin kwamen er ook races in Miami en Las Vegas. Daar leek het niet bij te blijven, want eerder dit jaar gingen er hardnekkige geruchten rond over plannen voor een race in Chicago.

De Chicago-geruchten gingen nooit echt liggen. Er werd zelfs gesuggereerd dat er handelsmerken voor deze race waren vastgelegd door de sport. Volgens Formule 1-CEO Stefano Domenicali zijn er echter geen plannen voor een extra race op Amerikaanse bodem. Als hij hiernaar wordt gevraagd door het Spaanse medium Mundo Deportivo is hij duidelijk: "Nee, er komt geen extra race in de Verenigde Staten. Alle geruchten zijn onjuist, laat dat even duidelijk zijn. Drie Grands Prix in Amerika is gewoon perfect."