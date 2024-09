'Lambiase verlengt Red Bull-contract en krijgt mogelijk promotie'

Het is geen geheim dat Max Verstappen een enorm goede band heeft met zijn race-engineer Gianpiero Lambiase. Eind vorige week kwam naar buiten dat Lambiase een voorstel van Ferrari had afgeslagen, en nu lijkt het erop dat hij zijn contract bij Red Bull heeft verlengd.

Lambiase werkt al sinds 2016 samen met Max Verstappen bij Red Bull. De twee zijn trouw aan elkaar, en Verstappen heeft al meerdere keren aangegeven dat hij niet met iemand anders wil samenwerken dan Lambiase. De Britse race-engineer is uitgegroeid tot één van de bekendste mensen bij Red Bull. Bij het team zijn ze zeer tevreden met hem en hij is sinds 2022 ook de Head of Race Engineering van Red Bull.

Italiaanse media meldden eind vorige week dat Lambiase een aanbod van Ferrari had afgeslagen. Teambaas Frédéric Vasseur zou het plan hebben gehad om Lambiase aan te stellen als de race-engineer van Lewis Hamilton. Volgens PlanetF1 is Lambiase niet ingegaan op interesse van Ferrari én McLaren. Sterker nog, Lambiase heeft volgens het medium een nieuw contract bij Red Bull getekend. Dat betekent dat hij voorlopig niet zal vertrekken bij de Oostenrijkse renstal. Volgens PlanetF1 krijgt Lambiase mogelijk promotie binnen Red Bull. Sportief directeur Jonathan Wheatley gaat Red Bull na dit seizoen verlaten, en zijn taken worden waarschijnlijk verdeeld. Lambiase zou daar dus een rol bij kunnen gaan spelen.