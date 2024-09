Horner ontkent dat Ford-overleg verzoeningsgesprek was

Afgelopen weekend gingen er veel opvallende geruchten rond over Red Bull Racing. Teambaas Christian Horner had een ontmoeting met Ford-CEO Jim Farley, en dat leek om een verzoeningsgesprek te gaan. Volgens Horner klopt daar echter helemaal niets van.

Horner beleeft een onrustig jaar in de Formule 1. Red Bull opende een onafhankelijk onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van Horner, maar hij werd vrijgesproken. De Telegraaf meldde dat in de nasleep van deze rel Horner en Farley maanden niet met elkaar hadden gesproken. Dat is opvallend aangezien Ford vanaf 2026 samen motoren gaat bouwen met Red Bull. In Monza gingen ze weer met elkaar om tafel, en volgens de krant was dit een verzoeningsgesprek.

Red Bull bevestigde dat er een gesprek had plaatsgevonden in Italië. In Monza werd Horner ook gevraagd naar het gesprek met de CEO van de Amerikaanse autogigant, maar aan Motorsport.com laat hij weten dat het niet ging om een verzoeningsgesprek: "Nee, nee! Dat was het absoluut niet hoor! Ford is onze motorpartner voor 2026 en dit is de eerste race van het jaar dat hun CEO Jim Farley op het circuit aanwezig was. Dan is het goed om bij te praten over alles wat er gaande is bij Red Bull Powertrains."