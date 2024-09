'Horner en Ford-CEO voeren verzoeningsgesprek na lange radiostilte'

Ford is bezig met de voorbereidingen op hun comeback in de Formule 1. De Amerikaanse fabrikant gaat vanaf 2026 samenwerken met Red Bull. Het lijkt er echter op dat de onderlinge communicatie in de afgelopen maanden zeer slecht was, in Monza heeft er een verzoeningsgesprek plaatsgevonden.

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner raakte begin dit jaar in opspraak. Er werd een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van de Brit, maar hij werd uiteindelijk vrijgesproken. Volgens De Telegraaf had dit onderzoek grote gevolgen voor de band met Ford-CEO Jim Farley. De krant meldt namelijk dat Horner en Farley elkaar het hele jaar niet hadden gesproken.

Volgens De Telegraaf verbrak Farley het contact met Horner nadat het onderzoek naar buiten kwam. De twee spraken elkaar maanden niet, maar in Monza is daar verandering in gekomen. Op zaterdag ontmoetten Farley en Horner elkaar weer, en dit kan dus worden gezien als een soort verzoeningsgesprek. Een woordvoerder van Red Bull Racing bevestigde bij De Telegraaf dat Horner en Farley elkaar hebben ontmoet in de paddock in Monza. Volgens de woordvoerder hebben ze ongeveer een uur met elkaar gesproken over de plannen voor de toekomst. Alle kopstukken van het team zijn dit weekend aanwezig in Monza, want volgens De Telegraaf hebben ook grootaandeelhouder Chalerm Yoovidya en Oliver Mintzlaff hun gezicht laten zien in de paddock.