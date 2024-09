Horner duidelijk: "Deze problemen spelen al veel langer"

Het team van Red Bull Racing heeft momenteel een groot probleem. De prestaties vallen tegen en de wereldtitels lijken in gevaar te komen. Volgens Christian Horner zijn deze problemen niet nieuw, volgens hem waren de eerste signalen vorig jaar al in de data te zien.

Bij Red Bull worstelt men met de huidige vorm. Na een goede start van het seizoen zijn ze volledig weggezakt en moeten ze alles op alles gaan zetten om de wereldtitels te kunnen verdedigen. Max Verstappen en Sergio Perez hebben vooral last van ernstige balansproblemen, en dat zorgt ervoor dat ze niet kunnen meevechten om de zeges. Wat de oorzaak was de balansproblemen is, lijkt men niet helemaal te weten.

De problemen zijn echter niet nieuw, zo stelt Red Bull-teambaas Christian Horner. Na de teleurstellend verlopen race op het circuit van Monza in Italië sprak hij zich uit bij de internationale media: "Ik denk dat het probleem er al een tijdje is. Als je de data gaat bekijken, dan waren er al problemen aan het begin van het seizoen. Andere teams hebben uiteraard een stap gezet en naarmate we het pakket harder pushen, komt het probleem meer tot uiting. Zelfs in de data van vorig jaar zagen we het al bij een paar races, zoals bijvoorbeeld in Austin. Het is een karakteristiek waar we naar moeten kijken en in de fabriek focussen we ons daar volledig op."