Perez hoopt op updates na rampenweekend

Het team van Red Bull Racing kende een rampzalige race in Italië. Ze konden het tempo van de andere topteams amper bijhouden en ze kampten ook met de nodige problemen. Ook Sergio Perez had een lastige race en hoopt op updates die de performance een boost kunnen geven.

In Monza werd pijnlijk duidelijk dat Red Bull niet langer oppermachtig is in de Formule 1. De teams van Ferrari, Mercedes en McLaren waren veel sneller in de kwalificatie, en in de race was dit ook het geval. Max Verstappen kwam op de zondag als zesde over de streep, maar daar was hij niet tevreden mee. Sergio Perez werd achtste en ook hij was allesbehalve tevreden met zijn prestatie.

Na afloop van de race was Perez dan ook enorm teleurgesteld. De Mexicaan wist eventjes niet meer wat hij moest zeggen in gesprek met Viaplay: "Het was lastig. Het was vrij lastig om de auto onder controle te houden in de snelle bochten. Dat is al langer een probleem van ons, dus we moeten echt aan de slag. Ik worstel enorm met de balans. De race in Azerbeidzjan zou iets beter moeten verlopen voor ons, maar ik verwacht wel een lastig weekend. Hopelijk kunnen we voor Austin iets in elkaar zetten en ik hoop dat we tegen die tijd een oplossing kunnen vinden."