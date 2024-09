Vasseur trots: "Iedereen deed het geweldig!"

Het team van Ferrari kende een geweldige race in Monza. Charles Leclerc wist de thuisrace van zijn team te winnen en de vreugde was groot. Ferrari koos voor een gedurfde bandenstrategie. Teambaas Frédéric Vasseur was na afloop zeer lovend over zijn team.

Ferrari was in de kwalificatie van zaterdag langzamer dan de concurrentie van McLaren. In de race leek de Britse renstal eerst ook sterker te zijn, maar al snel brachten ze daar verandering in. Bij Ferrari koos men namelijk voor een eenstopper. Terwijl McLaren hun coureurs naar binnen riep voor een tweede setje harde banden, bleven Charles Leclerc en Carlos Sainz rondrijden op hun eerste setje hards.

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur was heel trots op deze strategie. De Fransman was enorm enthousiast toen hij de bandendegradatie besprak met Sky Sports: "Vorig jaar was dit onze grootste zwakte, en ik denk dat het dit jaar één van onze sterkste punten is. Dat zag je vorige week al in Zandvoort. We zijn best consistent met de banden, en de coureurs zijn goed bezig met het managen van de banden. Het is dus een goed gevoel. We wisten dat Carlos ons kon helpen als we een eenstopper zouden doen. Hij hielp ons geweldig met zijn feedback. Ik denk dat iedereen binnen het team het geweldig heeft gedaan. Ik ben meer dan blij!"