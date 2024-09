Kalme Verstappen verwacht geen wonderen

Max Verstappen gaat over minder dan een half uur op jacht naar een goed resultaat in Monza. Na een teleurstellende kwalificatie gaat hij op zoek naar sportieve revanche. Verstappen is eerlijk en hij stelt dat hij zeker geen wonderen verwacht in de race.

Verstappen en Red Bull Racing beleven een frustrerend weekend in Italië. Ze zijn veel langzamer dan hun concurrenten, en dat doet pijn. In de kwalificatie leken ze mee te kunnen doen om de goede resultaten, maar in Q3 zakten ze door het spreekwoordelijke ijs. Verstappen kwam niet verder dan de zevende tijd, en vanaf die positie moet hij vandaag gaan jagen op een goed resultaat.

Tijdens de gebruikelijke rijdersparade was Verstappen opgewekt en ijzig kalm. Hij heeft zin in de Grand Prix, maar hij liet ook weten dat hij geen sprookjesrace verwacht: "Het hele weekend liggen we al een beetje achter, ik worstel gewoon met onze auto. Ik zou zeggen dat we nu een beetje aan de achterkant van de kopgroep rondrijden. Ik verwacht geen wonderen, maar ik hoop dat we tenminste wel mee kunnen vechten vandaag. Ik ga mijn best doen om een goed aantal punten te scoren in de race." Hij geniet in ieder geval wel van de baan: "Ik vind het heel leuk om hier te rijden met het nieuwe asfalt en de kerbs."