Brown voorspelt 'epische' strijd voor de zege

Het team van McLaren kende een ijzersterke kwalificatie op het circuit van Monza. Lando Norris en Oscar Piastri bezorgden het team de volledige eerste startrij. Zak Brown is trots, maar hij verwacht wel dat er in de race een 'episch' gevecht zal gaan plaatsvinden.

Het team van McLaren heeft het momentum in de Formule 1 stevig in handen. In Zandvoort waren ze oppermachtig en gisteren in de kwalificatie pakte Norris zijn tweede pole position op rij. Zijn teamgenoot Oscar Piastri was nipt langzamer en daardoor heeft McLaren vandaag de volledige eerste startrij in handen. Het zorgt voor trots bij het team, maar ze willen ook nog niet te vroeg gaan juichen.

McLaren-CEO Zak Brown is heel erg blij met de huidige situatie van zijn team. De Amerikaan was na afloop van de kwalificatie trots en hij sprak zich uit bij het Britse Sky Sports: "Dit was een geweldige performance van Lando en Oscar. We hebben ze een snelle auto gegeven en ze hebben het voor elkaar gekregen. We hadden wel verwacht dat we een gooi naar de pole position konden doen vandaag, maar er deden wel veel auto's mee in de strijd, aangezien de verschillen heel erg klein zijn. Ik denk dat we in de race een episch gevecht zullen gaan zien."