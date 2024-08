Marko luidt de noodklok: "Het is een raadsel"

De teleurstelling bij Red Bull Racing was na afloop van de kwalificatie zeer groot. De Oostenrijkse renstal rekende op een goed resultaat in Monza, maar ze kwamen van een koude kermis thuis. Helmut Marko stelde na afloop dat Red Bull voor een raadsel stond.

Na een aardige vrijdag in Italië had Red Bull weer een beetje zelfvertrouwen. In de kwalificatie ging het echter van kwaad tot erger. De eerste twee delen van de kwalificatie zagen er nog goed uit, maar al snel gingen de resultaten achteruit. Max Verstappen worstelde met zijn RB20 en ook Sergio Perez kwam niet goed uit de verf. Verstappen moest het doen met de zevende tijd, terwijl Perez genoegen moest nemen met de achtste tijd.

Red Bull-adviseur Helmut Marko was na afloop zeer teleurgesteld met het resultaat van zijn team. De Oostenrijker sprak zich zeer bezorgd uit bij de Duitse tak van Sky Sports: "In Q2 stonden we een paar honderdsten achter Lewis Hamilton op de tweede plaats en daarna werkte er opeens helemaal niets meer bij ons. De veranderingen tussen de beide sessies waren marginaal, dus theoretisch gezien kunnen ze geen verschil hebben gemaakt. We staan gewoon voor een raadsel. In eerste instantie leek het erop dat McLaren niet meer superieur was, maar in Q3 lieten ze zien dat ze toch de snelsten zijn."