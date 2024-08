Formule 3 onthult nieuwe generatie auto's

In de paddock in Monza is vandaag het doek getrokken van de nieuwe generatie Formule 3-auto's. De opstapklasse rijdt in het voorprogramma van de Formule 1 en vandaag is dus duidelijk geworden hoe de toekomst van deze klasse er uit gaat zien in de komende jaren.

Het nieuwe ontwerp zal worden gebruikt in 2025, 2026 en 2027. Het is de bedoeling dat dit design in lijn ligt met hoe de wagens er in de Formule 2 en de Formule 1 uitzien. Het ontwerp voldoet aan alle eisen van de FIA en de wagens zullen gaan rijden op duurzame brandstof die wordt ontwikkeld door Formule 1-partner Aramco. Het is de bedoeling dat de coureurs met de nieuwe auto's elkaar beter kunnen gaan inhalen. Op de eerste foto's is te zien dat de wagens een scherpere neus krijgen en dat de achtervleugel er compleet anders uitziet dan in de Formule 2.