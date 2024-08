Hamilton had het zwaar: "Alsof je zonder broek in de sauna zit"

Lewis Hamilton kende een prima vrijdag in Monza. De Britse zevenvoudig wereldkampioen kon zijn programma afwerken en hij sloot de dag zelfs af met de snelste tijd. Na afloop ging het echter vooral over de ongemakkelijke problemen waarmee hij kampte tijdens de trainingen.

Hamilton begon het Italiaanse raceweekend met een zevende tijd in de eerste vrije training. Hij kende weinig problemen, dus hij ging met veel zelfvertrouwen naar de tweede vrije training toe. In deze tweede sessie waren de verschillen klein, maar noteerde Hamilton wel de snelste tijd van de dag. Het was nog maar een vrije training, maar het zorgde wel voor een goed gevoel bij Hamilton en Mercedes.

Goed

Na afloop van de tweede vrije training was Hamilton dan ook positief. De Britse zevenvoudig wereldkampioen sprak zich uit bij de internationale media: "Het zag er goed uit. Het gevoel was over het algemeen wel goed. Ze hebben hier natuurlijk een nieuwe laag asfalt neergelegd, wat wel een uitdaging is met deze auto's, maar onze auto voelde vanaf het begin heel erg goed aan. We hebben nog wel wat werk te doen, vooral in de longruns. Daarin moeten we zorgen dat we mee kunnen. Dat is de grootste uitdaging."

Sauna

Het was heel heet in Monza, en Hamilton had het nog warmer. Zijn stoeltje werd tijdens beide vrije trainingen namelijk bloedheet. Het was een zeer onprettige en ongemakkelijke situatie voor Hamilton. Na afloop kon hij er wel om lachen: "Ik brandde gewoon weg in de auto! Maar ik weet niet precies hoe dat mogelijk is. Waarschijnlijk kwam het door een lekkage bij de radiotoren ofzo. Maar ja, het was wel heel warm. Het was alsof je in een sauna zit zonder broek aan."