Perez zwaar teleurgesteld: "Lopen achter de feiten aan"

Het team van Red Bull Racing kende een vrijdag met twee gezichten in Monza. Max Verstappen kende een goede dag, maar Sergio Perez had de nodige problemen. De Mexicaan stelt dat ze momenteel achter de feiten aan blijven lopen en dat stemt hem niet gerust.

Perez kende een frustrerende dag in Monza. In de eerste vrije training noteerde hij de negende tijd, terwijl hij in de tweede vrije training niet veel verder kwam dan de vijftiende tijd. Perez stond een groot gedeelte van de eerste vrije training in de pitbox, omdat Red Bull uit voorzorg zijn versnellingsbak had gewisseld. Hij kon dan ook geen echte pushlap rijden in deze tweede training.

Perez was na afloop dan ook allesbehalve tevreden met zijn resultaat. De Mexicaan baalde en stelde dat de grote problemen van Red Bull nog steeds niet verdwenen zijn. Bij F1 TV sprak hij zich uit: "We lopen een beetje achter de feiten aan. De sessie verliep gewoon niet goed. We hadden allerlei problemen, ondanks dat alles snel in elkaar was gezet. We hadden een paar mechanische problemen. We moeten afwachten, om te zien hoe de auto het doet, voordat we de boel echt kunnen verbeteren. Het positieve is waarschijnlijk wel de longrun. Dat zag er wel wat veelbelovender uit, maar we zijn nog steeds nergens met de set-up. De balans verandert per bocht, omdat we een paar problemen tijdens de sessie hadden."