Wolff leeft mee met Antonelli: "Zal vaker voorkomen"

Mercedes gaf Andrea Kimi Antonelli vandaag een kans in de eerste vrije training. Het ging echter direct mis, want binnen tien minuten had Antonelli de wagen in de muur geparkeerd. Mercedes-teambaas Toto Wolff baalt, maar hij neemt Antonelli niets kwalijk.

Alle ogen waren bij de start van de training gericht op Antonelli. De Italiaan wordt gezien als één van de grootste talenten van het moment en hij is volgend jaar vrijwel zeker de opvolger van Lewis Hamilton bij Mercedes. In de eerste vrije training mocht Antonelli voor het eerst rijden in de huidige auto. Hij opende met de snelste tijd, maar na tien minuten schoot hij van de baan in de bekende Parabolica.

Impact

Teambaas Toto Wolff meldde zich direct na de crash op de boordradio met zalvende woorden. Wolff sprak zich uit bij de internationale media: "Het belangrijkste is dat Kimi in orde is. De crash had een impact van 45 G. Onze tweede prioriteit is op dit moment dat we de auto willen repareren voor George, zodat hij geen vertraging oploopt met zijn programma. Hopelijk lukt dat. We lopen wel wat vertraging op, maar het zou goed moeten komen."

Hoogtepunten

Wolff leeft vooral mee met zijn jeugdige coureur. De Oostenrijkse teambaas vindt de crash vooral jammer, maar hij neemt Antonelli niets kwalijk: "Ik denk dat we goede prestaties hadden kunnen zien als hij een uur had kunnen rijden. We hebben echter altijd gezegd dat hij een jonge rookie is en dat we er klaar voor zijn om in zijn toekomst te investeren. Dit soort momenten komen voor en ze zullen ook volgend jaar voorkomen, maar er zullen ook veel hoogtepunten volgen. We hadden meer problemen om hem af te remmen dan hem sneller te maken, want zijn rondjes waren uitzonderlijk. Zijn eerste run was erg snel."