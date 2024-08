Dag 1 in Italië: De kwestie Antonelli

Gisteren werden de eerste twee vrije trainingen verreden op het circuit van Monza. De sessies waren interessant, maar het grootste nieuwsfeit vond al plaats in de eerste minuten van VT1. Andrea Kimi Antonelli crashte, en daarna ging het eigenlijk alleen nog maar om hem.

Het komt zelden voor dat een sporter zo wordt opgehypet. Antonelli werd eerder deze week achttien en als verlaat verjaardagscadeautje mocht hij plaatsnemen in de Mercedes van George Russell in VT1. Toegegeven, het was geen echt cadeau, want bij Mercedes weten ze zeker dat Antonelli een nieuwe superster is. Sommigen zien hem als de nieuwe Max Verstappen, de nieuwe heerser van de autosport.

Antonelli maakte in de afgelopen jaren naam in de opstapklassen. Hij won race na race en soms leek het wel alsof hij vloog. Mercedes-teambaas Toto Wolff bekeek het met trots, want Antonelli is al jaren onderdeel van zijn opleidingsploeg. De Italiaan sloeg de Formule 3 over en hij mocht dit jaar direct debuteren in de Formule 2. Deze snelle promotie bracht veel druk met zich mee, en Antonelli was dan ook niet direct snel.

Hype?

Het zorgde direct voor kritiek, want men begon zich af te vragen of Antonelli niet gewoon een simpele hype was. Wat niet mee hielp, was dat Mercedes op zoek moest gaan naar een nieuwe stercoureur. Al snel werd duidelijk dat Antonelli in beeld was als opvolger van Lewis Hamilton. Wolff liet geen moment onbenut om Antonelli de hemel in te prijzen. De Oostenrijker besefte zich ook wel dat dit misschien geen goede tactiek was, maar hij gunde Antonelli toch een vrije training in zijn thuisland.

Aandacht

Vlak voor de start van de eerste vrije training was de belangstelling groot. Vlak voor de neus van de nog maar net volwassen Antonelli stonden tientallen fotografen, verslaggevers en cameramensen. Hij werd direct in beeld gebracht door de internationale regie en zo kon de hele wereld zien hoe Wolff iets in het oor van zijn oogappel fluisterde. Antonelli kwam daarna direct de baan op, en hij leek zijn belofte in te lossen. Hij noteerde in zijn eerste run de snelste tijd en in zijn tweede run was zijn bochtensnelheid indrukwekkend.

In de beruchte Parabolica ging het echter helemaal mis. Antonelli maakte een foutje, verloor de macht over het stuur, stuiterde door de grindbak en raakte de bandenstapel. De impact was groot, volgens Antonelli vloog hij met 52G de muur in. Wolff sprak hem direct sussend toe over de boordradio, maar de kritiek op het internet was niet mals. Er klonk hoongelach, en de vraag is of dat terecht was.

Ruwe diamant

Antonelli's leercurve blijkt veel minder steil te zijn dan verwacht. Als iemand goed presteert in de lage opstapklassen betekent dat immers niet direct dat hij ook kan schitteren voor het oog van de wereld. Antonelli lijkt te vroeg te worden gebracht, en dat is zonde. Hij is overduidelijk snel en hij is zeker geen koekenbakker. Wolff wil zichzelf bewijzen door Antonelli direct de kans te geven, maar dat lijkt niet de juiste beslissing te krijgen. Antonelli wordt gezien als een ruwe diamant, maar misschien is het beter om dit sieraad in alle rust op te poetsen. Haast is nooit goed en iemand kan pas echt schitteren als alles mooi is opgepoetst.