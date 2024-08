Norris blijft nerveus: "Eet bijna niets op een zondag"

Lando Norris jaagt momenteel op Max Verstappen in het wereldkampioenschap. De Britse McLaren-coureur barst van het zelfvertrouwen, maar hij is nog steeds voor elke sessie enorm nerveus. Norris onthult dat hij op racedagen amper kan eten en drinken door de zenuwen.

Norris was in het verleden zeer open over zijn mentale problemen. Hij is er altijd zeer eerlijk over geweest en hij vormde een inspiratiebron voor veel jonge mensen. Nu is Norris bezig met een nieuwe fase in zijn loopbaan, want hij kan nu echt vechten om de zeges en misschien zelfs de wereldtitel. Hij nadert Max Verstappen in het wereldkampioenschap en hij helpt zijn werkgever McLaren met de jacht op Red Bull Racing.

Norris lijkt enorm veel zelfvertrouwen te hebben, maar volgens de Brit ligt dat toch een beetje anders. In Monza is hij eerlijk in gesprek met de internationale media: "Er is altijd druk en ik word nog steeds nerveus voor een kwalificatie. Hetzelfde geldt voor de races, want ik eet bijna niets op zondagen en ik heb zelfs moeite met drinken. Dat komt door de nervositeit en de druk. Maar ik zet het om in iets positiefs. Hoe zorg je ervoor dat het je niet of een slechte manier beïnvloedt en hoe kun je het op een goede manier gebruiken om je te concentreren? Dat is iets wat ik altijd zal blijven doen."