Perez wil geleerde lessen toepassen in Monza

Het team van Red Bull Racing kende een lastig weekend in Zandvoort. Sergio Perez was wel tevreden met het verloop van zijn race, maar hij beseft ook dat er iets moet gebeuren. Hij heeft veel geleerd van het Nederlandse raceweekend, en hij hoopt die lessen in de praktijk te brengen in Monza.

Red Bull was op het circuit van Zandvoort overduidelijk niet het snelste team. Max Verstappen werd ruim verslagen door Lando Norris, en Sergio Perez kon zich niet mengen in de strijd om het podium. De Mexicaan kon echter wel tevreden terugkijken op zijn weekend, want hij maakte weinig fouten en hij wist de nodige WK-punten te scoren. Toch realiseert hij zich ook dat het beter moet.

Omstandigheden

Perez reist met een goed gevoel af naar Italië. De Mexicaanse Red Bull-coureur heeft hoge verwachtingen en spreekt zich uit in zijn preview: "Monza zou qua omstandigheden positiever voor ons moeten zijn dan Zandvoort. Daarnaast ligt er op sommige plekken nieuw asfalt. We zouden hier snel moeten zijn en we zijn klaar voor het gevecht. Ik denk dat we in Zandvoort belangrijke lessen hebben geleerd over de auto die we in Monza kunnen toepassen."

Stap

Perez put dan ook vertrouwen uit de lessen die Red Bull heeft geleerd in Zandvoort. Hij legt uit wat Red Bull precies heeft gedaan: "We hebben in Nederland met verschillende afstellingen gereden en nu hebben we meer informatie en data om te analyseren met betrekking tot de weg die we moeten inslaan. McLaren heeft zeker een enorme stap gezet in de ontwikkeling en we weten dat we harder dan ooit moeten werken om ervoor te zorgen dat we in beide kampioenschappen bovenaan blijven staan. Zandvoort voelde voor mij als een consistent weekend, maar ik heb nog meer te geven en ik kan nog meer vinden in de auto. Het hele weekend hadden we moeite met de balans, maar daar speelde het weer ook een grote rol in."