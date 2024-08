Vasseur ergert zich aan favorietenclaim: "Heb ik geen behoefte aan"

Het team van Ferrari heeft een aantal zware raceweekenden achter de rug. De achterstand op de concurrentie is gegroeid, maar toch ziet Fernando Alonso ze als de favoriet voor de komende races. Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur kan helemaal niets met deze claim.

Ferrari lijkt de aansluiting bij Red Bull, McLaren en Mercedes een beetje te zijn verloren. In Zandvoort werd dat in de kwalificatie pijnlijk duidelijk toen Carlos Sainz al afviel in Q2. Charles Leclerc eindigde wel op het podium, en dat was een flinke verrassing voor Ferrari. Ze zijn nog niet tevreden en ze willen graag snel stappen gaan zetten om weer mee te kunnen vechten om de zeges.

Claim

Aston Martin-coureur Fernando Alonso zorgde in Zandvoort voor verbazing door Ferrari als favoriet aan te wijzen voor de komende races. Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur kan daar niets mee, zo stelt hij bij Motorsport.com: "Ik heb er geen behoefte aan dat iemand me vertelt dat we de favoriet zijn of niet. Ik zal exact dezelfde aanpak blijven hanteren. Ik hoop dat we bij de komende twee of drie raceweekenden beter in vorm zijn. Vorig jaar waren we veel beter in vorm op deze circuits. Ik denk dat het opnieuw een kwestie van details is, maar het feit dat we er beter voorstaan in de korte bochten zal ons helpen."

Makkie

Vasseur klinkt redelijk positief, maar hij wil niet te vroeg juichen. De Franse teambaas vindt het onlogisch om nu al de vlag uit te hangen: "Als je een stap van één of twee tienden kunt maken, dan is dat een gamechanger. Maar we weten ook dat de rest van de teams zich aan het verbeteren zijn. We weten ook dat we nog steeds een groot gat naar Lando hadden, en dat we er vrij ver vandaan stonden. Ik zal nooit naar Monza, Bakoe of waar dan ook gaan met het gevoel dat het een makkie wordt."