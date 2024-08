Schumacher vernam Alpine-keuze voor Doohan via Instagram

In Zandvoort werd bekend dat Jack Doohan volgend jaar gaat debuteren in de Formule 1. De Australiër gaat rijden voor Alpine, en hij krijgt de voorkeur boven Mick Schumacher. De Duitser leek ook in de race te zijn voor het zitje. Hij onthult dat hij het nieuws over het contract van Doohan vernam via Instagram.

Alpine neemt na dit seizoen afscheid van Esteban Ocon. De Fransman besloot zijn contract niet te verlengen en hij maakt de overstap naar het team van Haas. Alpine was in de afgelopen maanden op zoek naar een opvolger. Naast reservecoureur Doohan leek ook Mick Schumacher in de race te zijn. De Duitser is reservecoureur van Mercedes, maar hij rijdt in het World Endurance Championship voor Alpine.

Instagram

Geruime tijd leek het erop dat Alpine zou gaan kiezen uit één van deze coureurs. Schumacher werkte zelfs een test af voor Alpine, maar de keuze viel toch op Doohan. Schumacher werd van tevoren niet ingelicht van het nieuws door Alpine. In gesprek met zijn landgenoten van Sky Sports laat Schumacher weten hoe hij erachter kwam dat Alpine voor Doohan had gekozen: "Ik hoorde het via Instagram. Dat is echt waar."

In Duitsland valt dit nieuws niet heel erg goed. Micks oom Ralf Schumacher reageerde woedend. De oud-coureur reageerde fel bij datzelfde Sky Sports. Hij haalde uit naar Alpine-adviseur Flavio Briatore: "Dit is op zijn zachtst gezegd teleurstellend en stijlloos. Het is duidelijk dat hij zijn klasse heeft verloren. We kennen hem nu al dertig jaar. Het was netjes geweest als hij Mick even had gebeld en had gezegd dat hij niet goed genoeg was of dat ze hun eigen juniorcoureur de prioriteit zouden geven. Dat was heel begrijpelijk geweest."